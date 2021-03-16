Воронеж, , 11:42 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 марта.

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Накануне, 15 марта, сообщалось о 226 новых пациентах, а на 1 марта суточный прирост составлял 293 человека с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего на 16 марта в Воронежской области подтверждено 72 033 случая заражения коронавирусом, выздоровели 66 363.

Несмотря на явное сокращение суточного числа заразившихся, число летальных исходов среди ковид-пациентов остаётся высоким: за сутки подтверждено 23 новых смерти, всего скончались 2 560 человек.