Белгород, 16 марта 2021, 11:44 — REGNUM Официальный комментарий о следственных действиях, проходящих 16 марта в МРЭО ГИБДД в Белгороде, предоставили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. В получении взяток подозреваются пять сотрудников.
Противоправное деяние пресечено сотрудниками регионального УФСБ и оперативниками собственной безопасности УМВД. По предварительным данным, пять сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД с 2020 года по февраль 2021 года получали незаконные денежные вознаграждения от учащихся автошкол за успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения.
Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
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