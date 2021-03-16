Белгород, , 11:44 — REGNUM Официальный комментарий о следственных действиях, проходящих 16 марта в МРЭО ГИБДД в Белгороде, предоставили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. В получении взяток подозреваются пять сотрудников.

Противоправное деяние пресечено сотрудниками регионального УФСБ и оперативниками собственной безопасности УМВД. По предварительным данным, пять сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД с 2020 года по февраль 2021 года получали незаконные денежные вознаграждения от учащихся автошкол за успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения.

«В случае подтверждения вины данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в полиции.

Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

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