Ашхабад, , 11:41 — REGNUM Парламент Туркмении ратифицировал меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном о совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Депутаты также одобрили присоединение к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, а также Договор о патентном праве и ряд других международных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января министр иностранных дел Туркмении и Азербайджана Рашид Мередов и Джейхун Байрамов подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Достлук».

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