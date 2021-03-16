Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM На петербургской дамбе в Финском заливе предстоит ремонт одного из механизмов, обеспечивающих защиту города от наводнений.

Судопропускные сооружения на КЗС Dambaspb.ru

Подъемно-опускной затвор судопропускного сооружения С-2 комплекса защитных сооружений (КЗС) закроют 17 марта на два месяца на ремонт. Об этом 16 марта сообщили в дирекции КЗС.

С 10:00 мск 17 марта до 18:00 мск 26 мая будет произведен подъем затвора в положение «закрыто».

"В указанный период будет проведено ежегодное регламентное обслуживание и ремонт гидромеханического оборудования, машин и механизмов», — говорится в сообщении.

Отметим, что движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме.