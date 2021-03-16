Стокгольм, , 11:44 — REGNUM В сети появились изображения Mercedes-AMG C43 2022 года, который тестируют в зимних условиях в Швеции. Снимки размещены на портале Motor1.

Отмечается, что представлена новинка будет до конца 2021 года. Представленный на изображениях тестируемый прототип почти полностью скрывает камуфляж, который состоит из специальной плёнки и фальшпанелей.

Новинка получит более агрессивный передний бампер, а сзади Mercedes-AMG C43 появились четыре выступающие выхлопные трубы. C43 напоминает уже представленную новую основную модель C-класса.

По предварительной информации, модель лишится трёхлитрового шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. Вместо него автопроизводители оснастят новый C43 мотором V4 объёмом 2,0 л и мощностью 416 л. с. и 500 Нм крутящего момента.

Ранее в Швеции был протестирован новый внедорожник Audi Q9. По предварительным данным, новинка должна получить V8 мощностью 600 л. с.

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