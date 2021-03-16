Москва, , 11:45 — REGNUM Решение о вооружении зенитных подразделений Восточного военного округа России новейшими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Тор-М2» приняло минобороны РФ. Об этом 16 марта сообщают «Известия» со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Уточняется, что данные ЗРК войдут в объединенную систему противовоздушной обороны Дальнего Востока вместе с ЗРС С-400, С-300В4 и ЗРПК «Панцирь-С».

"Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — прокомментировал изданию данный факт военный эксперт Василий Кашин.

Кроме того, он утончил, что это решение является своевременным и важным, а также особенно актуальным ввиду заявлений о возможности размещения в Японии ракет США.

Отметим, главное отличие «Тор-М2» от данных систем прошлого поколения стала новая зенитная ракета 9М338К, которых может быть размещено на боевой машине 16 штук, при этом их дальность поражения выросла до 16 км, а высота — до 10 км. Также в новом ЗРК ранее были модернизированы средства связи, радар «Тор-М2» может увидеть цель за 32 км до приближения, а модульная конструкция боевой машины позволяет использовать разные виды шасси.