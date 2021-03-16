Черкесск, , 11:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии увеличилось до 67 человек число скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки зафиксирован еще один случай летального исхода, а всего в марте их было четыре, сообщили 16 марта в федеральном оперативном штабе.

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По смертельной статистике Карачаево-Черкесия занимает последнее место в Северо-Кавказском федеральном округе. Наибольший показатель по числу скончавшихся от опасного вируса зафиксирован к настоящему времени в Дагестане — 1370 человек.

Всего в Карачаево-Черкесии заразились коронавирусом за все время пандемии 19 426 человек, из них 16 — за прошедший день. Сумели победить болезнь 17 958 пациентов, в том числе 29 — за сутки 15 марта.

По данным регионального оперативного штаба республики, в ковидных госпиталях проходят лечение 145 человек. Остальные пациенты лечатся амбулаторно. Общее число «активных» больных составляет 1401 человек.