Стокгольм, , 11:43 — REGNUM 15 марта в студию телеканала SVT посетила известная экоактивистка Грета Тунберг. В интервью она рассказала о том, что такое синдром Аспергера, и как она с ним справляется.

Юная активистка Тунберг, как известно, страдает синдромом Аспергера — заболеванием, которое серьезно усложняет социальное взаимодействие с другими людьми.

«Это то, что делает меня тем, кем я являюсь. Наедине я очень застенчива и не люблю болтать о простых вещах», — призналась Тунберг.

Многим людям с синдромом Аспергера трудно находиться в шумной обстановке в толпе людей. Но для Тунберг выступление перед многотысячной толпой стало большим изменением в жизни.

«Это было очень странно, но я должна сказать, что, как мне кажется, легче говорить на сцене перед сотнями тысяч, чем говорить о простых вещах», — заявила Тунберг.