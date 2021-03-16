Москва, , 11:40 — REGNUM Первоначально внесение корректировок в демпферный механизм расчета цен на бензин и топливо планировалось только начиная с 2024 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Однако сложившиеся макроэкономические условия требуют изменений уже в ближайшее время. С начала 2021 года индикативная цена на бензин, заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной.

В связи с этим сильно понизилась рентабельность АЗС. Нефтяники попросили о снижении индикативной цены.

Правительство РФ же обратилось к ним с просьбой увеличения объемов продаж топлива на бирже для снижения оптовых цен и удержания розничных в пределах инфляции.

Конечно, это решение в пользу нефтяников, однако, оно позволит поддерживать стабильные цены на АЗС, что отразится и на потребителях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая 2021 года. для удержания цен на бензин на АЗС в пределах инфляции.

Читайте также: В России с 1 мая изменится механизм регулирования топливных цен