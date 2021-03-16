Москва, 16 марта 2021, 11:39 — REGNUM Случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса, которые были обнаружены в России, могут быть завозными. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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«У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют. Вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет», — сказал Викулов.
Он назвал данный случай закономерным и посоветовал дождаться исследований на тему возможной заразности южноафриканского штамма коронавируса.