Москва, , 11:39 — REGNUM Случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса, которые были обнаружены в России, могут быть завозными. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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«У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют. Вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет», — сказал Викулов.

Он назвал данный случай закономерным и посоветовал дождаться исследований на тему возможной заразности южноафриканского штамма коронавируса.