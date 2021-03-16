Стокгольм, , 11:45 — REGNUM В Швеции распространение COVID-19 на рабочем месте по-прежнему велико, но в то же время многое можно сделать для уменьшения масштабов заболеваемости. Об в ходе пресс-конференции заявила министр труда Швеции Ева Нордмарк, сообщает газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Министр подчеркнула важность того, чтобы как можно больше людей продолжали работать из дома. Она также озвучила решения правительства, согласно которому все государственные служащие должны работать удаленно до 31 мая, если у них есть возможность это сделать.

В то же время Нордмак намерена сделать так, чтобы больше жителей Швеции смогли пройти процедуру вакцинацию в связи с их работой.

«Каждую секунду житель Швеции ходит на работу, и чем больше людей вакцинируются на работе или в связи со своей работой, тем лучше», — отметила Нордмарк.