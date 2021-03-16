Стокгольм, , 11:49 — REGNUM По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, тот факт, что Швеция получит значительно меньшее количество вакцины AstraZeneca, повлияет на темпы иммунизации в стране. Об этом он заявил в эфире Sveriges Radio.

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На прошлой неделе стало ясно, что Швеция получит значительно меньшее количество доз препарата AstraZeneca в течение первой половины 2021 года. В свою очередь Тегнелл отказался спекулировать, насколько это задержит процесс вакцинации жителей Швеции даже с учетом временной приостановки применения препарата на территории Швеции, однако он подчеркнул, что сейчас как никогда важно сосредоточить внимание на вакцинации самых пожилых граждан, чтобы снизить смертность.

«Мы ничего не можем с этим поделать, мы можем использовать только те дозы, которые сюда поступают, но мы это сделать максимально быстро и эффективно», — отметил эпидемиолог.

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