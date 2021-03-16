Шлиссельбург, Ленинградская область, , 12:09 — REGNUM В Ленинградской области местная жительница нашла мумифицированную ногу в пакете у мусорного контейнера. Назначена экспертиза. Об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о страшной находке поступило на пульт дежурного 15 марта в 08:40 мск от одной из жительниц города Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. По словам заявительницы, за продуктовым магазином на Староладожской улице она увидела рядом с мусорным контейнером пакет с ногой и оголенной костью.

«Нога мумифицирована. Останки направлены в морг», — пояснил источник.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, по предварительной версии, нога принадлежит животному, скорее всего, медвежонку. Однако точная принадлежность конечности будет установлена экспертизой.