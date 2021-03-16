Петропавловск-Камчатский, , 11:35 — REGNUM Учёные внимательно изучили процесс побочного извержения вулкана Ключевского на Камчатке и пришли к выводу, что угрозы для экосистемы региона и жителей края нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Какого-либо ущерба населению Камчатского края, рыбохозяйственным объектам, лесам и другим природным объектам ввиду побочного извержения Ключевского вулкана на сегодня нет. В случае какого-либо изменения обстановки специалисты Камчатгидромета, лаборатория которых находится поблизости, а также Института вулканологии и сейсмологии, работники которого осуществляют постоянный мониторинг ситуации на месте, незамедлительно сообщат об этом», — заявил зампредседателя правительства Камчатки Роман Василевский.

По информации директора института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, формируемые при взаимодействии лавы с ледником Эрмана грязевые потоки представляют опасность для находящихся поблизости туристов или местных жителей. В связи с этим к вулкану направят инспектора природного парка «Ключевской», который будет контролировать движение людей в опасном месте.

Попадание грязевых потоков в реку Камчатка никак не отразится на её экосистеме.

«При этом в случае неблагоприятного прогноза селевые потоки будут попадать в реку в течение непродолжительного периода, а мощный поток воды в этой части реки быстро всё смоет. Подчёркиваю, что нерестилищ на этих участках реки нет. Поэтому на производство рыбы природная ситуация не повлияет никоим образом. Тем более что в реку Камчатка на нерест рыба пойдет только в июле», — пояснил заместителя директора по научной работе ФГБНУ «КамчатНИРО» Александр Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, грязевая лава с извергающегося вулкана Ключевского может попасть в реку Камчатка и в Тихий океан. По распоряжению губернатора края Владимира Солодова создана рабочая группа, которая должна изучить ситуацию и просчитать сценарий дальнейшего развития экосистемы после попадания селевых потоков в реку.