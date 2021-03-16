Элиста, , 11:35 — REGNUM В ряде образовательных учреждений Элисты проведена прокурорская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает прокуратура Республики Калмыкия.

В частности, нарушения санитарных норм были выявлены при организации горячих обедов в Элистинской классической гимназии. Сотрудники не вели бракеражный журнал скоропортящейся продукции и не следили за условиями хранения пищи.

В детском саду №26 «Бумбин Орн» и детском саду №25 «Дельфинчик» были сломаны электроплиты. Помимо этого, дошколятам не давали фрукты, закармливая детей кашами и макаронами.

Возбуждены административные дела. В адрес градоначальника Элисты внесено представление.

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