Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш не удивлена заявлением главы «Центристов» Анни Лёф о возможном вхождении партии в состав нового, возглавляемого «Социал-демократами» правительства Швеции. Однако позицию лидера «Либералов» Нямки Сабуни о вхождении в правительство под контролем «Умеренных» Эбба Буш считает не вполне состоятельной. Об этом политик заявила в ходе интервью газете Svenska Dagbladet.

Напомним, что в настоящее время в преддверии парламентских выборов в Швеции происходит активный процесс формирования правительственных коалиций. Добавим, что парламентская система Швеции отличается тем, что политические коалиции по вопросу формирования правительства складываются до выборов в Риксдаг.

Ранее о разрыве «Январского соглашения» осенью этого года и готовность войти в состав правого правительства Швеции под контролем «Умеренных» заявила лидер «Либералов» Сабуни.

Однако ее коллега Эбба Буш, партия которой заблаговременно намеревалась сотрудничать с «Умеренными», считает, что «Либералы» должны поточнее определиться со своей политикой.

«Как партия Либералы сначала должны понять, что они поддерживают именно правого премьер-министра. Мы идем на выборы вместе с Умеренными и именно с ними мы намерены сформировать правительство», — заявила лидер Буш.