Барнаул, 16 марта, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина не повысит доступность льготной ипотеки. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Я считаю, что если мы говорим именно о льготной ипотеке, то её ставка должна быть очень низкой (в идеале — 2−3%) и быть везде одинаковой. В противном случае, если ставку дифференцировать в зависимости от среднедушевого дохода в регионе, как предлагает Володин, то я думаю, что минимальная существующая сейчас ставка порядка 6,5% будет сохраняться в самых бедных регионах, а в других она станет выше — 7,8, а то и 9,10%. Какая эта уже будет льготная ипотека-то?

Поэтому я считаю, что для того, чтобы сделать ипотеку по-настоящему льготной, государство должно субсидировать часть процентной ставки, которая для заёмщика должна на выходе составлять 2−3% — и эта ставка должна быть одинаковой во всех регионах страны!»

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильной установку льготной ставки по ипотеке в зависимости от среднедушевого дохода по региону. По его словам, это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, а также создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своём регионе.

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