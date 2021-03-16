Белгород, , 11:36 — REGNUM Лично принять результаты ремонта поликлиники регионального онкологического диспансера пообещал 16 марта врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он поручил завершить все работы к 15 апреля.

Врио губернатора с рабочим визитом приехал в медучреждение. В 2020 году для диспансера закупили новое оборудование за счёт средств федерального бюджета на сумму 505 млн рублей. В условиях пандемии коронавируса в онкополиклинике не прекращали приём пациентов, но затянулся ремонт здания. Вячеслав Гладков подчеркнул, что все работы необходимо завершить к 15 апреля.

«Затягивать недопустимо! Приеду лично принимать объект. Также планируем увеличить объём финансирования покупки лекарств для онкобольных. Нам нужно спасать жизни людей. Поручил собрать качественный анализ по проблематике, и каким образом мы можем решить эти проблемы, увеличив финансирование. Доклад в среду, решением поделюсь с вами», — написал врио губернатора на своей странице в социальной сети.

По данным правительства региона, на диспансерном онкоучёте состоят 43 690 жителей региона. В 2021 году на обеспечение их лекарственными препаратами выделено более 94 млн рублей.