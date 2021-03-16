Киев, , 11:41 — REGNUM Платные камеры следственных изоляторов (СИЗО) принесли министерству юстиции Украины почти 2,8 млн гривен или около $101 тыс. Об этом сообщила 15 марта пресс-служба министерства.

Все деньги были направлены на ремонт бесплатных камер СИЗО. Были обновлены 39 бесплатных камер на 280 мест, 11 из них — в СИЗО Киева.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что к концу 2021 года доход от платных камер превысил 2 млн гривен или около $71 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минюста Украины назвал сумму прибыли от платных камер в СИЗО