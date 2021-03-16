Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Жителям Швеции, которые не прошли процедуру вакцинации от COVID-19, могут запретить посещать концерты и рестораны. О том, какие ещё ограничения повлечет за собой отсутствие сертификата вакцинации, в эфире телеканала SVT сообщил министр цифрового развития Швеции Андерс Игеман.

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Этим летом все граждане Швеции, вакцинированные от COVID-19, получат свой цифровой сертификат вакцинации, который может потребоваться, например, для осуществления заграничной поездки.

Однако теперь министр Игеман допускает, что так называемые ковид-паспорта могут также потребоваться для посещения ресторанов, концертов, театров и других публичных мест.

«Если вы решите не проходить вакцинацию, то вы не сможете делать многие вещи», — предупредил министр.

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