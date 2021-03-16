Москва, , 11:31 — REGNUM Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса Анна Кикина стала прообразом новой куклы бреда Barbie, сообщили в пресс-службе компании Mattel в РФ.

«Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса», — отметили в пресс-службе.

Кукла не предназначена для широкой продажи — её можно будет получить, одержав победу в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Новая кукла будет доступна в двух версиях — в полётном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.