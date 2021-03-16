Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Согласно предварительным статистическим данным Управления по охране труда Швеции, в 2020 году количество зарегистрированных заболеваний на рабочем месте почти удвоилось. Для женщин рост составил 119%. Такой стремительный рост обусловлен пандемией коронавируса, подчеркнули в ведомстве. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Важно помнить, что за статистикой стоят конкретные люди, которые заразились или могли заразиться смертельным вирусом», — заявила в ходе пресс-конференции генеральный директор ведомства Эрна Зельмин-Экенхем.

В общей сложности в 2020 году Шведское агентство социального страхования было зарегистрировано почти 20 000 заболеваний на рабочем месте, что на 86% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за следующие 20 лет.

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Резкое увеличение объясняется исключительно пандемией коронавируса. Многие случаи заболевания связаны с COVID-19 и относятся к секторам, где доминируют женщины, а именно: система здравоохранения, санитарный уход и соцуслуги.

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