Казань, , 11:39 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус выявили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 47 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 16 марта, подтверждено 18 782 случая инфицирования. Выздоровели всего 15 419 пациентов, за сутки — 65 человек. Всего произошли 380 летальный исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять пациентов не справились с болезнью за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших накануне госпитализировали 23 человека, 26 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных за сутки выявили среди жителей в возрасте от 60 до 70 лет — 14 человек, от 50 до 60 лет — 13, 10 — от 30 до 50 лет. Среди жителей Казани — 26 новых носителя вируса, восемь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие весенние каникулы, с 22 по 30 марта, в пришкольных лагерях Казани смогут отдохнуть более 8 тыс. детей. Родительская плата за пребывание учащегося составит всего 15% от стоимости путевки.

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