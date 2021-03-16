Воронеж, , 11:30 — REGNUM В Воронежской области озимые посевы на 58% площади оказались в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время аграрии ведут подкормку, чтобы минимизировать последствия сложных погодных условий. Данные на оперативном совещании в правительстве Воронежской области 15 марта привёл руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов, сообщила пресс-служба облправительства.

Как сообщается, озимые культуры под урожай 2021 года посеяны на площади 842 тыс. га. После зимы состояние культур на 42% площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное.

По словам Сапронова, совместно с агрохимслужбами, Россельхозцентром по Воронежской области и руководителями органов управления АПК проводится проработка возможной ситуации с массовой гибелью озимых культур из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты уточняют объемы пересева озимых культур и необходимого для этого количества семян, обследованы поля, проведена инвентаризация запасов семян озимых зерновых культур под урожай 2022 года. Запасы семян яровых зерновых культур в Воронежской области на данный момент составляют 120,8 тыс. т, это 117% от потребности, семян сахарной свеклы — более 50% от потребности.