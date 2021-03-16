Москва, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1533 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы.

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За сутки выздоровели и выписаны 1475 пациентов, с начала пандемии — почти 923 тысячи. В последние 24 часа в московские больницы доставили с ковидом 736 человек, умерли 57 пациентов.

В штабе советуют москвичам с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.