Киев, , 11:37 — REGNUM Совместные военные учения PASSEX провела в Черном море с кораблями НАТО катерная тактическая группа военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом 16 марта сообщается на странице украинских ВМС в соцсети Facebook.

«В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений были проведены отработка противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника и корабельно-боевое обучение.

Кроме того, уточняется, что это вторые учения PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черном море.