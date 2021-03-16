Каменногорск, , 11:37 — REGNUM В Ленинградской области ранее судимый мужчина во время ссоры выстрелил в голову и плечо пенсионера и попытался скрыться. Стрелка задержали, а потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между 59-летним мужчиной и его 68-летним оппонентом произошел поздним вечером 15 марта. В 23:34 мск в полицию поступило сообщение от очевидцев, что у дома 78 по Ленинградскому шоссе в городе Каменногорск неизвестный стрелял в человека. Стрелок скрылся на зеленом ВАЗе.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили потерпевшего с огнестрельным ранением головы, левого плеча и грудной клетки. В тяжелом состоянии раненый был госпитализирован.

Задержать предполагаемого преступника удалось по горячим следам на следующий день в Выборге, у дома 47 по Приморской улице. Из салона его автомобиля был изъят боевой пистолет.

В свою очередь в следственном управлении СКР по Ленинградской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным издания 47news, задержанный в прошлом судим за кражи, убийство, незаконное хранение оружия, разбой и покушение на грабеж.