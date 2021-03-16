Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca в Швеции временно приостановлено. Агентство общественного здравоохранения решило не прививать граждан данной вакциной до завершения расследования побочных эффектов Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Данное решение является мерой предосторожности», — отреагировал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

В последние дни говорилось много о том, что вакцина AstraZeneca приводит к появлению тромбов.

«О вакцине многое известно, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти проявления быть связаны с вакцинацией», — отметил Тегнелл.