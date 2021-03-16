Нальчик, , 11:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии был избран новый муфтий. Голосование состоялось в ходе очередного съезда мусульман республики. Единогласным решением депутатов съезда на новый пятилетний срок руководителем Духовного управления мусульман КБР был переизбран Хазраталий Дзасежев, кадием республики остался Хызыр Мисиров, сообщили в пресс-службе организации.

Всего в мероприятии приняли участие 137 делегатов от всех районов и городских округов республики, а также работники Духовного управления мусульман. Работа съезда проходила в режиме видеосвязи. Его участники признали деятельность организации в период с 2016 по 2021 год удовлетворительной.

В ходе съезда были вручены награды Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Духовного управления мусульман КБР ряду религиозных и политических деятелей и общественников. Так, был удостоен органа «За заслуги перед уммой» I степени глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.