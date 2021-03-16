Москва, 16 марта 2021, 11:27 — REGNUM Сегодня, 16 марта, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам международного форума-выставки «Чистая страна», сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил, что есть целый комплекс серьёзных задач — бережное использование природных ресурсов, создание инфраструктуры для обращения с отходами и формирование экологической культуры.
«Экологическая тематика форума даст старт запуску востребованных проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам плодотворной работы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из проектов федеральной государственной программы «Чистая страна» может оказаться под угрозой.
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