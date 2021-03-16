Токио, , 11:26 — REGNUM На 46-й международной выставке продуктов питания и напитков Foodex 2021 в Японии Индонезия заключила торговых сделок на 12 млн долларов США, сообщает Antara.

Индонезия заключила сделки на поставку замороженных продуктов, закусок, соуса чили и специй.

Выставку посетили более 26 тысяч покупателей, продавцов, производителей продуктов питания и напитков в Японии.

В выставке приняли участие около 40 стран. Индонезия представила индонезийский павильон, на котором присутствовали представители 17 индонезийских производителей продуктов питания и напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что вакцинация против коронавируса восстановит туристический сектор на Бали.

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