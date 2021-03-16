Тбилиси, , 11:46 — REGNUM В Грузии, согласно данным министерства, науки, культуры и спорта страны, 10 404 детей в возрасте от шести до 16 лет не обучаются в школах. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в министерстве впервые запустили программу по выявлению тех, кто не имеет доступ к образованию. Согласно проведенным исследованиям 1,7% детей не учатся в школах.

«Стоит отметить, что в нашей стране ранее не собирали полные данные о детях, оставшихся вне образования. Также не было какого-либо плана или механизма для их возвращения в образовательную среду», — отметили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что будут совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ при поддержке правительства Болгарии работать над тем, чтобы все дети обучались в школах. Разработана специальная программа, которая в качестве пилотного проекта запущена в нескольких школах.

Программа предусматривает тренинги для учителей, общение с родителями детей, которые не ходят в школы, а также привлечение службы приставов.