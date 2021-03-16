Ярославль, 16 марта, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Ливневая канализация в Ярославле не справляется с обильным таянием снега. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

Улица Наумова

Жалобы на водные потоки приходят из разных концов города. Затопило улицу Наумова, есть проблемы на Панина, Труфанова, Орджоникидзе и Доброхотова. Проблему признают в мэрии, вопрос обсуждался в ходе общегородского совещания.

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«Появляются большие территории подтопления, порой связано с тем, что ливневая канализация забита. Есть места, где ее и вовсе нет. Нужно эти проблемы отрабатывать, все заявки, которые поступают снимать», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Дзержинский район Ярославля

Прочисткой ливневок после зимы в городе занимается муниципальное предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем» («РиОГС»). Всего в Ярославле 394 километра сетей ливневой канализации и 16 542 колодца. На данный момент отогреть удалось только половину колодцев. Ситуацию на улицах города в муниципальном предприятии назвали паводком.

City-yaroslavl.ru Отогрев колодцев

«В связи с большим объемом снега этой зимой с наступлением положительных температур в дневное и ночное время, выпадением осадков в виде дождя происходит обильное таяние снега и образование паводковых вод. На 15 марта 2021 года вскрыто более 50 процентов колодцев ливневой канализации. В зависимости от промерзания колодцев работа проводится с применением специализированной техники — каналопромывочные машины, гидродинамические, насосные, а также вручную. В местах, где отсутствует ливневая канализация, проводится откачка, отогрев водопропускных труб, водоотводных канав, в том числе и в частном секторе. Работы будут продолжаться до окончания паводкового периода», — рассказал директор МКП «РиОГС» Сергей Петров.

На весь город сейчас задействованы 6 бригад муниципального предприятия и 20 единиц техники, которые работают в круглосуточном режиме.