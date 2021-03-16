Москва, , 11:25 — REGNUM Общества защиты прав потребителей оказались в пятерке самых известных общественных организаций России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на результаты мониторинга проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

«О работе обществ защиты прав потребителей в своих населенных пунктах знают или что-то слышали 28% взрослых жителей РФ. В первую очередь жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек и более (38−36%) и люди с высшим образованием (36%), — выяснили эксперты. — Женщины сталкивались с информацией о таких обществах немного чаще мужчин: в 31% случаев против 25%».

Сказывается и материальное неблагополучие. Так, среди тех, кому средств хватает только на пропитание, о существовании таких обществ знают лишь только 15%, а среди тех, кто не может позволить себе одежду и обувь — 22%.

«Влияет и род занятий: руководители среднего звена что-то знают в 36% случаев, квалифицированные специалисты — в 35%, а вот те, кто не работают и работу не ищут, информированы только в 19%: разница почти двукратная. Помимо обществ по защите прав потребителей, жители РФ наиболее осведомлены о садовых и дачных товариществах, профсоюзах, обществах инвалидов и ТСЖ, — узнали исследователи. — Доверяют защитникам потребителей 13% граждан. При этом те жители РФ, которые едва сводят концы с концами, не только реже слышали о существовании обществ защиты прав потребителей, но и доверяют им только в 5% случаев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в России отметили Всемирный день прав потребителей.

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