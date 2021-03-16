Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 29-летнему горожанину, которому инкриминировалось убийство. Мужчина после совершения преступления присоединился к поисковым мероприятиям в связи с исчезновением пострадавшего, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 4 мая в Ульяновске во время распития спиртных напитков на территории «Волжского косогора». Следствием установлено, что 29-летний мужчина во время ссоры со своим знакомым ударил его несколько раз лопатой и ножом, а тело закопал.

В ведомстве также отмечают, что после убийства ульяновец «создавал видимость участия» в поисках потерпевшего, в том числе в поисковых отрядах. После этого он уехал из Ульяновской области, его задержали в Сургуте.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), назначив 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, что ранее в Старокулаткинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в гибели 55-летнего мужчины. По версии следствия, 14 марта 2021 года фигурант уголовного дела во время застолья нанес своему знакомому удары руками и деревянной доской по голове, после чего задушил. Подозреваемый арестован, расследование продолжается.