Москва, , 11:23 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит предложение о сокращении списка профессий, где ограничивается применение труда женщин, за счет ряда направлений в гражданской авиации. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе министерства.

«Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко обратилась в Минтруд с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий, в том числе и в сфере обслуживания самолётов.

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