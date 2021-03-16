Париж, , 11:31 — REGNUM Французский бронеавтомобиль Arquus Scarabee сможет работать от встроенного электродвигателя. Об этом 16 марта сообщается на сайте издания «Военное дело».

Бронемашина предназначена для разведывательной деятельности. Она может выбираться из труднодоступных мест. Также автопроизводители укомплектовали автомобиль системой блокировки переднего и заднего моста. Это позволяет машине передвигаться по диагонали.

Встроенный электромотор позволит снизить шум и инфракрасное излучение машины. Это сделает бронеавтомобиль менее заметным для датчиков обнаружения.

Весит броневик восемь тонн и вмещает четырёх человек.

Ранее компания KIA представила в рамках международной оборонной выставки IDEX 2021 в ОАЭ бронированный дизельный автомобиль Light Tactical Cargo Truck 4×4 с мотором, выдающим 225 «лошадей».

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