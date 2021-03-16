Пенза, , 11:38 — REGNUM В Пензенской области за минувший день положительные результаты тестирования на коронавирус получили 115 человек, накануне сообщалось о 117 заболевших. С начала наблюдения инфекция выявлена у 40 415 жителей области. Об этом 16 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 478 пациентов, четверо — за сутки. Выздоровели в общем итоге 36 659 человек, или 90,7% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 15 марта под наблюдением врачей оставались 7239 человек, сняли с коронавирусного учета 92 090 жителей. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 760 647 человек, осуществили более 809,9 тыс. исследований.

Читайте также: В Пензенской области с учёта по коронавирусу сняли более 92 тыс. человек