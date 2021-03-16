Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Петербурге немного снизилась суточная смертность от COVID-19, сообщает 16 марта федеральный оперативный штаб.

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По официальным данным, за сутки в городе от этой болезни скончались 42 человека, что на три летальных случая меньше, чем днем ранее, и на 15 случаев меньше, чем за тот же период в Москве.

Всего в Северной столице зафиксировали 11 743 летальных исхода COVID-19. В России за сутки подтвердили 443 новых случаев смерти, всего от болезни погибли 92 937 жителей страны за время пандемии.

Добавим, с начала пандемии в Петербурге вирус подхватили 382 434 человека, в России же — 4 409 438 человек.

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