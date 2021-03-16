Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Петербурге вновь снизилось суточное число новых случаев коронавируса. Об этом 16 марта сообщает федеральный оперативный штаб.

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За сутки в городе зафиксировано 916 новых случаев заражения. При этом накануне таковых было 933. Между тем губернатор Александр Беглов признал, что темпы снижения заболеваемости также замедляются.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно», — подтвердили в Межведомственном городском кооординационном совете по борьбе с ковидом.

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Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 382 434 человека. Из них 331 126 пациентов выздоровели от COVID-19, включая 1174 выписанных за последние сутки.

Добавим, в России за сутки выявили 9393 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 4 409 438 за время пандемии.

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