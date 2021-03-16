Москва, , 11:19 — REGNUM Стоимость жилья на Дальнем Востоке почти на треть выше, чем в других регионах России. Об этом 16 марта сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что идея создать государственную корпорацию, которая бы строила жилье по более низким ценам, нежели рыночные, не осуществима. Ведь строительные материалы этой компании все равно придется закупать по рыночной стоимости, что не позволит снизить цены на квадратный метр.

«Тогда придется создать госкорпорацию, которая по регулируемым ценам будет продавать все, из чего придется строить. Если вы все стройматериалы сможете купить по ценам ниже рынка, вы сможете построить дешевле рыночной цены. У нас себестоимость строительства выше процентов на 20−30% чем в остальной России. Строить нужно больше, применять льготные меры», — сказал Чекунов.

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