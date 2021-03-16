Осло, , 11:23 — REGNUM Референдум о возвращении Крыма в состав России в 2014 году был законным и аннексии полуострова не было. Об этом 16 марта заявил глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.

«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Также, как указал Вебер, не было никакой аннексии полуострова, о которой заявляют страны Запада.

«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: «Мы вернулись на Родину», — подчеркнул норвежский политик.

Кроме того, он высказал убеждение в том, что западные страны вынуждены будут признать Крым российской территорией.

«Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским», — добавил Вебер и уточнил, что, по его мнению, в данный момент полуостров является территорией мира и взаимопонимания между народами.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России