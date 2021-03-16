Барнаул, , 11:15 — REGNUM Схемы мошенничеств с предоставлением «бонусов» от государства не являются новыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов Алтайского края — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul.

«В основном «спектакль» строится на том, что вот началась некая краткосрочная программа возмещения (ковид, налоги и тд.). И гражданину необходимо получить эти выплаты. Для этого нужно ввести персональные данные (при этим используют либо убогую копию госуслуг, какой-нибудь неизвестный «Центр материальной поддержки»). Потом советуют заплатить пошлину, введя данные карты, и ждать денег. Сами понимаете, чем заканчивается», — пояснил правоохранитель.

Как сообщало ИА REGNUM, новой схему мошенничества, в которой участвуют «бонусы» от государства, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В разговоре с РИА Новости она также отметила, что с использованием качественно подделанного ресурса какого-нибудь ведомства мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.

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