Москва, , 11:24 — REGNUM Механизм формирования цен на дизельное топливо и бензин изменится в России с 1 мая. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил 15 марта в ходе рабочего совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.

Топливный демпфер призван сдерживать колебания цен на топливо на внутреннем рынке. При превышении экспортной цены над внутренней государство частично компенсирует разницу производителям, чтобы топливо не росло в цене. Когда, напротив, внутренние цены становятся выше экспортных, нефтяники делятся сверхприбылью с государством.

Новак заявил, что механизм демпфера важен для рынка, так как сохраняет достаточную доходность розничного сегмента и удерживает конечные цены в пределах инфляции. Однако в текущих макроэкономических условиях и при повышении цен на нефть на мировых рынках он частично потребовал корректировки, соответствующий законопроект готовит Министерство финансов РФ.

«Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — приводит слова Новака пресс-служба правительства.

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