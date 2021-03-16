Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области в течение года планируют построить напорный нефтепровод протяженностью 97,4 км, сообщает пресс-служба областного правительства.

Нефтепровод протянут по территории Бугурусланского и Бузулукского районов Оренбуржья, а также Похвистневского района Самарской области. Нефтепровод соединит комплексный сборный пункт у пос. Твердилово Бузулукского района с нефтеперекачивающей станцией ПАО «Транснефть» в Похвистнево.

По словам губернатора Дениса Паслера после введения в эксплуатацию нефтепровода произойдет снижение нагрузки на автомобильные дороги региона, и уменьшится уровень вреда окружающей среде. Сейчас для транспортировки углеводородного сырья используют нефтевозы.

До конца марта будет выбран подрядчик среди шести организаций. Строительство нефтепровода намерены начать во II квартале 2021 года, а завершить во II квартале 2022 года.