Саратов, , 11:37 — REGNUM В школе №11 города Балаково произошла массовая драка с участием мальчика и его одноклассников. Соответствующая информация появилась в группе «Типичный Балаково!» соцсети ВКонтакте от отца пострадавшего ребенка.

В сообщении говорится, что школьники учинили драку и избивали одного учащегося. При этом участие в расправе принимали как мальчики, так и девочки.

В комментариях жители оставили отзывы с возмущением по поводу поведения детей и рекомендовали перевести мальчика в другое учебное заведение. Кто-то отметил, что детей следует поставить на учет и этот факт в дальнейшем необходимо учесть при поступлении в ВУЗы. А один из комментаторов поинтересовался для чего это видео вообще вынесли в интернет? «Чтобы оно навсегда осталось на просторах и портило жизнь парню до конца его дней? Ситуация опасная. Впереди подростковый возраст, а все мы знаем что он, мягко говоря, не лёгкий. Папе нужно писать заявление в полицию, после чего все эти «милые дети» будут стоять на учёте. Буллинг это вряд-ли остановит, но все же остудить зверят должно, если конечно там есть сообразительные. В любом случае, тем самым, он поможет и своему ребенку и остальным, в перспективе», — написала Е. Серебрякова.

Районный комитет по образованию подтвердил факт полученного обращения о конфликте среди учащихся 3-го класса и заверил, что ответ заявителю будет предоставлен в установленные законом сроки. Сотрудники полиции ведут служебную проверку и выясняют причины случившегося. Работа классного руководителя находится на особом контроле. По итогам проверки отпределят степень виновности лиц, допустивших подобный инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 21 января в городе Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

Читайте также: В новосибирском Бердске толпа школьников избила четвероклассника