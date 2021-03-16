Кострома, , 13:17 — REGNUM В Костромской области жителей квартир и домов с пластиковыми окнами хотят обязать ставить приточные клапаны в помещениях, где находится газовое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Такую идею при обсуждении ситуации с отравлениями угарным газом в регионе выдвинул губернатор Сергей Ситников.

Окно © Наталья Диева

«Прошу проработать вопрос с нашими организациями, которые занимаются изготовлением и установкой окон. Если они будут менять окна на кухне, где размещено газовое оборудование, они должны обязательно объяснять людям и добиваться того, чтобы клапаны стояли в обязательном порядке. Решения, какие именно клапаны должны иметь окна, нужно унифицировать, чтобы за проекты не платить».

С начала года в Костроме от отравления угарным газом вследствие неправильно установленного оборудования или плохой системы вентиляции погибли четыре человека. За 2019 год газ стал причиной смерти пяти жителей региона. По данным госжилинспекции, в основном трагедии происходят из-за неисправностей дымоудаления и вентиляции. При установке герметичных пластиковых окон в домах нарушается эффективность работы этих систем и увеличивается вероятность трагедии.

Кроме этого депутаты Костромской областной думы хотят выступить с законодательной инициативой, чтобы облегчить допуск газовиков в квартиры и дома. По действующему закону привлечь собственника к административной ответственности за отказ от техобслуживания или закрытые двери можно только после трёх предупреждений. Депутаты считают, что их число стоит сократить до двух. Предложение планируется направить на федеральный уровень.