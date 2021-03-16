Белгород, , 11:17 — REGNUM Новый шестиэтажный корпус областной инфекционной больницы возведут в Белгороде к 2023 году. В автономном блоке обустроят 80 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в региональном оперативном штабе.

Современное здание позволит обеспечить размещение пациентов по боксам, что особенно важно в условиях распространения инфекций. Сейчас показатель боксированности равен 30%, с вводом нового корпуса на 80 мест он достигнет 70%. Планируется, что отделение построят к 2023 году. Врио губернатора Вячеслав Гладков поручил до октября 2021 года подготовить проект объекта, чтобы привлечь федеральное финансирование и сдвинуть сроки строительства на более ранние.

В областной инфекционной больнице продолжают лечить пациентов с коронавирусом — сейчас здесь развёрнуто 87 коек, задействовано два отделения. В начале марта в медучреждение поступил томограф, теперь пациентам проводят СКТ на месте.