Лондон, , 11:12 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч в очередном интервью ответил на вопрос о том, могут ли поклонники сериала «Шерлок» надеяться на выход пятого сезона. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

«Я последний человек, которого стоит об этом спрашивать, поскольку, очевидно, что я никогда не говорю никогда», — сказал Кэмбербэтч, при этом отметив, что в его личном графике съёмок и графиках других ключевых участников проекта пока нет места для продолжения шоу.

Актёр дал понять, что считает выпуск пятого сезона «Шерлока» маловероятным, однако не исключил полностью такую возможность. Камбербэтч предположил, что в будущем может появиться интересный сценарий.

Напомним, четвёртый и последний сезон «Шерлока» выходил в эфир телеканалов BBC с 1 по 15 января 2017 года. Бенедикт Камбербэтч исполнил в сериале роль знаменитого сыщика, доктора Ватсона сыграл Мартин Фримен.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix продлил на второй сезон новый сериал про Шерлока Холмса