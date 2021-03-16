Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 125 новых носителей коронавирусной инфекции, что на пять человек меньше, чем сутками ранее. Также за сутки зарегистрировано 12 летальных случаев от COVID-19. Об этом 16 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 38 155 человек, из них 35 683 человека выздоровели, в том числе 128 пациентов— за минувшие сутки.

Еще 1676 человек продолжают лечение. Умерли от ковида 796 жителей Ленобласти, в том числе за минувшие стуки было зарегистрировано еще 12 летальных исходов. Летальность болезни в регионе превысила 2%.

Как рассказали ИА REGNUM 16 марта в областном комитете по здравоохранению, в настоящий момент в регионе развернуто 1264 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободны 379 коек (29,98%), в том числе 147 реанимационных.

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